Российский пропагандист Владимир Соловьев в своей программе "Воскресный вечер" назвал жалобы белгородцев на постоянные обстрелы "мерзкой истерикой" и призвал соотечественников "заткнуться"
Перед демонстрацией сюжета из прифронтового Белгорода, российский пропагандист обвинил "большое количество разных животных, притворяющихся блоггерами". По словам Соловьева, жители Белгорода пишут в соцсетях, которые чувствуют себя покинутыми федеральными властями, не имеют самого необходимого и ежедневно страдают от постоянных обстрелов. Такие жалобы людей пропагандист расценил как "гнусную истерику".
Жители города возмутились такими словами Соловьева и предложили ему перенести свою студию в Белгород. "Приезжайте в Белгород, встретим хлебо-солью и фейерверками!", - пишут белгордцы, намекая на регулярные обстрелы со стороны вооруженной российской оппозиции, а также в комментариях приглашают пропагандиста "на экскурсию в Козинку", где сейчас также продолжаются б . После десятков комментариев в соцсетях запустили хештег #СоловьевПриезжайБелгородЖдет. Пишет ДС.
Напомним, что постоянные обстрелы Белгорода не утихают уже как минимум 20 дней. Подразделения Российского Добровольческого Корпуса, Легиона "Свобода России" и Сибирского батальона продолжают "ограниченную военную операцию", целью которой они называют освобождение России от оккупации путинскими войсками.
Недавно РДК, ЛСР и Сибирский батальон обнародовали свежую статистику потерь российской армии в боях на Белгородщине: по словам повстанцев, по состоянию на 18 марта армия РФ потеряла 613 военнослужащих убитыми и 829 ранеными. Кроме того, повстанцам удалось уничтожить и повредить десятки единиц техники, в том числе 9 танков, почти три десятка БТР и БМП, установки "Град" и другие.
В свою очередь, вооруженная российская оппозиция призывает власти Белгородской и Курской областей к немедленной эвакуации всего гражданского населения этих регионов.