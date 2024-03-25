Жители города возмутились такими словами Соловьева и предложили ему перенести свою студию в Белгород. "Приезжайте в Белгород, встретим хлебо-солью и фейерверками!", - пишут белгордцы, намекая на регулярные обстрелы со стороны вооруженной российской оппозиции, а также в комментариях приглашают пропагандиста "на экскурсию в Козинку", где сейчас также продолжаются б . После десятков комментариев в соцсетях запустили хештег #СоловьевПриезжайБелгородЖдет. Пишет ДС.

Напомним, что постоянные обстрелы Белгорода не утихают уже как минимум 20 дней. Подразделения Российского Добровольческого Корпуса, Легиона "Свобода России" и Сибирского батальона продолжают "ограниченную военную операцию", целью которой они называют освобождение России от оккупации путинскими войсками.

Недавно РДК, ЛСР и Сибирский батальон обнародовали свежую статистику потерь российской армии в боях на Белгородщине: по словам повстанцев, по состоянию на 18 марта армия РФ потеряла 613 военнослужащих убитыми и 829 ранеными. Кроме того, повстанцам удалось уничтожить и повредить десятки единиц техники, в том числе 9 танков, почти три десятка БТР и БМП, установки "Град" и другие.