Кабинет Министров Украины принял наработанные Минсредой совместно с Минэкономики изменения в перечень платных услуг, которые могут предоставляться учреждениями природно-заповедного фонда.

Об этом сообщается на портале Минокружения.

«2023 год стал рекордно прибыльным для объектов ПЗФ. Предоставление качественных услуг и самостоятельное производство – это приоритеты, которые способствовали росту собственных поступлений Нацпарков в 7 раз. И это только начало. Мы понимаем, что природоохранные учреждения должны развиваться и оказывать качественные услуги. Именно для этого Минприроды совместно с Минэкономики наработали изменения в перечень платных услуг, которые могут предоставляться учреждениями природно-заповедного фонда. Эти изменения на своем заседании поддержал Кабинет Министров Украины» , – отмечает Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

По словам руководителя Минокружения, теперь руководители учреждений природно-заповедного фонда смогут стимулировать работников повышением зарплаты за счет спецфонда, в частности собственных поступлений. Ведь залог экономического роста Нацпарков – это люди, многие годы добросовестно работающие в них и получающие достойную заработную плату. Чем больше услуг оказывается Нацпарком, тем выше должна быть зарплата его работников.