Кабинет Министров Украины принял наработанные Минсредой совместно с Минэкономики изменения в перечень платных услуг, которые могут предоставляться учреждениями природно-заповедного фонда.
«2023 год стал рекордно прибыльным для объектов ПЗФ. Предоставление качественных услуг и самостоятельное производство – это приоритеты, которые способствовали росту собственных поступлений Нацпарков в 7 раз. И это только начало. Мы понимаем, что природоохранные учреждения должны развиваться и оказывать качественные услуги. Именно для этого Минприроды совместно с Минэкономики наработали изменения в перечень платных услуг, которые могут предоставляться учреждениями природно-заповедного фонда. Эти изменения на своем заседании поддержал Кабинет Министров Украины» , – отмечает Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.
По словам руководителя Минокружения, теперь руководители учреждений природно-заповедного фонда смогут стимулировать работников повышением зарплаты за счет спецфонда, в частности собственных поступлений. Ведь залог экономического роста Нацпарков – это люди, многие годы добросовестно работающие в них и получающие достойную заработную плату. Чем больше услуг оказывается Нацпарком, тем выше должна быть зарплата его работников.
«Уверен, это положительно повлияет на развитие ПЗФ. Наши природоохранные учреждения – сфера высококвалифицированных работников и качественных услуг. Она должна развиваться даже во время войны. Таков наш путь к цивилизованному управлению природными богатствами», – подчеркнул Руслан Стрелец.