С 15 по 21 марта 2024 г. территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 267 мероприятий контроля в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, составлено 357 протоколов об административных правонарушениях.

Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 104 тыс. грн. В Государственный бюджет взыскано 100 тыс. грн. За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 4 млн 29 тыс. грн. Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 24 млн. 818 тыс. грн. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 3 млн 899 тыс. грн.

Наиболее резонансными за нарушением требований природоохранного законодательства стали Киев, Тернопольская и Черниговская области.

Инспекцией Столичного округа направлен иск в Хозяйственный суд г. Киева о возмещении ущерба, ЧАО «АК «Киевводоканал» на сумму 24 млн 276 тыс. 384 грн., причиненных окружающей среде вследствие забора подземных вод с артезианских скважин без специального назначения

Инспекцией в Тернопольской области произведен расчет убытков на общую сумму 861 тыс. 226 грн. за незаконную рубку 106 деревьев и засорение земель бытовыми отходами, неустановленными лицами, в пределах регионального ландшафтного парка «Днестровский каньон», в лесном урочище на территории Мельнице-Подольского поселкового совета за пределами населенного пункта с. Колокольня, Чертковского района. Материалы направлены в ОП №1 (г. Борщев) Чертковского РПП ГУНП в Тернопольской области.

Инспекцией в Черниговской области произведен расчет убытков на сумму 1 млн 913 тыс. 93 грн. за незаконную рубку деревьев, неустановленными лицами, в пределах гидрологического заказника местного значения "Струга", на землях Рудковского старостинского округа Новобелоуской территориальной общины Черниговского района. Заявление о совершении преступления направлено в Черниговский РИН ГУНП в Черниговской области.