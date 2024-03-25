Основательную политическую оценку так называемым «выборам» президента в России предоставил в эфире телемарафона «Единые новости» заместитель председателя парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Арсений Пушкаренко.

«Раньше так называемыми выборами мы называли процесс, который проводила россия во временно оккупированных АР Крым, Донецкой и Луганской областях. Сегодня это определение можно применять к "выборам", которые проходят на всей территории России, - подчеркнул он, и добавил: - Еще до начала избирательного процесса, который в России длился несколько дней, был использован жесткий административный ресурс и другие силовые рычаги, чтобы увеличить явку и легитимизировать "народное волеизъявление"».

Народный депутат считает, что с точки зрения политической оценки этих событий мировое сообщество ответственно подошло к этому процессу. В частности, еще осенью прошлого года ПАСЕ, в которую входят 46 государств, приняла резолюцию, в которой призвала правительства, парламенты и международные организации мира признать эти выборы нелегитимными, а Путина — нелегитимно избранным президентом, так же как сегодня происходит с лукашенко. Соответственно, речь шла и об управлении этим решением в будущих дипломатических сношениях. В то время как еще до начала голосования председатель Европейского Совета Шарль Мишель поздравил путина с победой на выборах без свободы, права выбора и оппозиции.

Политик акцентировал, что Верховная Рада Украины на днях приняла «Обращение к правительствам и парламентам иностранных государств, международным организациям, парламентским ассамблеям в связи с проведением российской федерацией "президентских выборов" на временно оккупированной территории Украины». В этом документе украинский Парламент прежде всего решительно осудил так называемый избирательный процесс, не отвечающий общепринятым нормам свободного, демократического и независимого волеизъявления граждан.

«Мы призывали не отправлять своих наблюдателей на этот фарс и отметили вопрос усиления санкций против РФ за пренебрежение нормами международного права», – заявил Арсений Пушкаренко.

Он выразил мнение, что многие государства мира не признают эти выборы вообще состоявшимися. Равно как и международные организации, на которые возложен мониторинг соблюдения общепринятых стандартов избирательного процесса.

«На сегодняшний день путин и так достаточно ограничен в международных поездках. В прошлом году это были визиты в Северную Корею, Китай, несколько стран Ближнего Востока. Но он не смог прибыть даже в Йоханнесбург на 15-й саммит лидеров БРИКС, являющийся для него политической и экономически важной площадкой. Есть ордер Международного уголовного суда на его арест, и ЮАР должен был выполнить это обязательство. Так что международная изоляция путина должна только усилиться, и я думаю, что для официальной москвы все гораздо серьезнее, чем кажется», – отметил политик.

Однако, как заметил он, возникает и другой вопрос: а кто теперь легитимный лидер России? С кем нам и нашим партнерам в будущем вести диалог о завершении войны? Ведь путин – незаконно избранный, Европейский парламент вообще отказался комментировать и воспринимать этот фарс как выборы. К тому же ордер МКС только усиливает эту позицию.

Также он отметил, что сейчас ширится много мнений по поводу легитимности власти в Украине. Парламентарий считает, что попытки организовать дискуссии на этот счет являются частью российской информационной войны.

«Конституция дает четкие ответы на выборы во время военного положения и полномочия соответствующих выборных органов до его окончания», – подчеркнул Арсений Пушкаренко.