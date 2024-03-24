Относительно ситуации на реке Днепр в результате террористических действий России на ДнепроГЭС: в Запорожье проведено выездное координационное совещание

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины на своей странице в сети Фейсбук.

По поручению Министра Руслан Стрелец представители Минсреды, Государственная экологическая инспекция Украины и Государственное агентство водных ресурсов Украины работают в Запорожской области.

Так, заместитель Министра Елена Крамаренко и председатель Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров провели координационное совещание с представителями Госэкоинспекции, Госводагентства, ДнепроГЭС, ГСЧС и Специализированной экологической прокуратуры.

Среди вопросов повестки дня – оперативная информация о локализации последствий обстрела ДнепроГЭС и текущая ситуация, а также анализ возможных дальнейших экологических последствий. По информации Укргидроэнерго, угрозы прорыва дамбы нет, утечка нефтепродуктов не фиксируется. Ситуация на дамбе контролируемая.

По данным Госэкоинспекции, в соответствии с лабораторными исследованиями по состоянию на сегодняшний день наблюдается уменьшение концентрации нефтепродуктов в воде. Да, в отобранной воде:

на расстоянии 1,1 км от ГЭС этот показатель составляет 0,894 мг/дм куб при норме в 0,3 мг/дм куб.

в с. Беленькое в районе насосной станции - 0,638 мг/дм куб.

Исследования проб на химические показатели продолжаются.

С нижнего бьефа реки Днепр забор воды для питьевого водоснабжения осуществляется только одной территориальной общиной – Беленьковской. В настоящее время водозабор здесь приостановлен. Госэкоинспекция и Госводагенство осуществляют постоянный мониторинг. Остальные водозаборы ниже по течению реки Днепр после подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС не используются.

По состоянию на вчера, по данным Госэкоинспекции, ориентировочный ущерб водным ресурсам составил 159 308 грн. Продолжается расчет ущерба, причиненного засорением почв и вследствие выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Все расчеты и материалы будут предоставлены Миндовколью и правоохранительным органам.

Для контроля ситуации мониторинг качества воды г. Днепр будет осуществляться Госэкоинспекцией и Госводагентством постоянно до ликвидации всех последствий российских обстрелов.

С предварительными результатами исследований можно ознакомиться на нашем сайте (ссылка в первом комментарии).