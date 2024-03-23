В целом следует отметить, что ОАЭ все больше усиливает свою роль и участие в усилиях по установлению справедливого мира в Украине. Страна участвует в решении важных гуманитарных вопросов. В частности, не раз выступала посредником и гарантом при проведении масштабных обменов пленными.