21 марта в Киеве прошла встреча советников по национальной безопасности со всего мира. Главный вопрос обсуждения – "Формула мира" президента Владимира Зеленского
Об этом сообщают источники "ДС" в МИД Украины.
Эта встреча стала очередным мероприятием в рамках подготовки к проведению Глобального саммита мира в Швейцарии. Точная дата проведения "Саммита" пока неизвестна, но известно, что он должен состояться в течение текущей весны или в начале лета.
Обращает на себя внимание, что в киевской встрече впервые принял участие уважаемый представитель Объединенных Арабских Эмиратов. Им стал директор Департамента международного сотрудничества в сфере безопасности Министерства иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Салем Мохаммед Аль-Зааби.
В целом следует отметить, что ОАЭ все больше усиливает свою роль и участие в усилиях по установлению справедливого мира в Украине. Страна участвует в решении важных гуманитарных вопросов. В частности, не раз выступала посредником и гарантом при проведении масштабных обменов пленными.
На сегодняшний день ОАЭ все чаще становится послом глобальных мирных инициатив по всему миру. В частности, Салем Мохаммед Аль-Зааби являлся членом делегации ОАЭ на подписании мирного соглашения между правительством Судана и вооруженными суданскими группами в Джуби в 2020 году.