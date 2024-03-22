Волонтеры штаба "Украинской команды" доставили нашим защитникам очень нужные им зарядные станции "Буревий". Об этом написал на своей странице в сети Орест Криштафович.

"401 отдельный стрелковый батальон поблагодарил Украинскую Команда за зарядные станции «Буревий». Это оборудование нужно ребятам из подразделения аэроразведки, которые выполняют задания на Лиманском направлении. "Буревии" существенно помогут уничтожать врага и отбивать наши территории, говорят бойцы. Эти станции обеспечат больше. работу дронов и позволят нашим защитникам эффективно выполнять боевые задания", – рассказал волонтер.

Ранее мы сообщали, что "Украинская команда" передала партию дронов-камикадзе и обогревательные наборы спецназам "Гюрзы".