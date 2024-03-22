С 6 по 19 марта 2024 года Государственной экологической инспекцией Полесского округа проведена внеплановая мера государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов в отношении КП «Автотранспортное предприятие 0628» Житомирского городского совета, которое состоялось на основании приказа Минокружения от 14.02.2024 № 173, согласование Государственной экологической инспекции Украины на проведение внепланового мероприятия государственного надзора (контроля). Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Полесского округа.

Об этом сообщил начальник Государственной экологической инспекции Полесского округа Евгений Медведовский.

Поводом для проверки стало обращение гражданина на вебресурс «ЭкоУгроза», в котором сообщалось о том, что указанная КП, обслуживающая городскую свалку, полигон твердых бытовых отходов, осуществляет систематическое загрязнение земельных участков и водных объектов из-за попадания неочищенных стоков (фильтрата) в окрестных земельных участков лесного фонда и безымянного ручья, который в дальнейшем загрязняет и реку Крошенко.

Проверкой установлено, что КП "Автотраспортное предприятие 0628" Житомирского городского совета для размещения полигона твердых бытовых отходов использует земельный участок площадью 21,5670 га.

При этом для обустройства пруда-отстойника для сбора фильтрата КП использует земельный участок за пределами находящегося в пользовании земельного участка площадью 0,26 га (в том числе 0,20 га из земель лесохозяйственного назначения и 0,06 га из земель в пределах города Житомира).

«Проведение строительных работ по обустройству пруда-отстойника для сбора фильтрата фактически привело к изъятию лесохозяйственных земель из лесохозяйственного производства. Какие-либо решения о передаче указанного земельного участка в пользование указанному субъекту хозяйствования не представлены, что, согласно ст. 1 Закона Украины "О государственном контроле за использованием и охраной земель", свидетельствует о факте ее самовольного занятия.

При обустройстве пруда-отстойника проведены работы по снятию и переносу почвенного покрова земельных участков. Рабочий проект землеустройства субъектом хозяйствования не представлен.

В результате утечки фильтрата из прудов-отстойников полигона ТБО происходило загрязнение смежных земельных участков, которые расположены за пределами полигона», - акцентировал Евгений Медведовский.

С целью установления вероятного факта загрязнения земель специалистами отдела инструментально-лабораторного контроля ДЭИ Полесского округа отобрано четыре пробы почв, по результатам анализа которых выявлено превышение относительно фоновой пробы и ПДК.

Так, в пробе почвы, отобранной по обвалу свалки и перед забором ГК «Простор», выявлены следующие превышения: по железу – в 2,3 раза; по меди – в 1,6 раза; по обменному аммония – в 10,5 раз; по хлоридам – в 1,5 раза.

В пробе № 2, отобранной по периметру отстойника, превышение по железу – в 3 раза; по меди – в 2.3 раза; по обменному аммония – в 11 раз; по хоридам – в 5,5 раза.

Проба № 3 отбиралась справа от отстойника, по обвалу, вдоль свалки: превышение по железу – в 1,4 раза; по меди – в 1.2 раза; по обменному аммония – в 9,2 раза; по хлоридам – в 4,5 раза.

В пробе № 4, отобранной слева от отстойника, вдоль забора ГК «Пространство», вдоль безымянного ручья, зафиксировано превышение только по обменному аммония – в 1,3 раза.

Также отобраны образцы проб воды в месте впадения безымянного ручья в г. Крошенко и выше/низшее место впадения – с целью установления вероятного факта загрязнения водного объекта.

По результатам проведенных инструментально-лабораторных исследований в отобранной в безымянном ручье пробе зафиксировано превышение нормативов ПДК по железу – в 5,7 раза; химическое потребление кислорода (БСК) – в 6 раз; биологическое потребление кислорода (БСК5) – в 16 раз.

Также экоинспекторы зафиксировали ухудшение качества воды в реке Крошенко – в створе ниже места впадения безымянного ручья по сравнению с створом выше.

В настоящее время специалистами Инспекции готовятся материалы в Госгеокадастр для определения денежной оценки земельных участков, подвергшихся загрязнению, а также потерь лесохозяйственного производства вследствие фактического вывода земель из состава земель лесного фонда.