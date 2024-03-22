Что является основой этих рекомендаций?

Во-первых, унифицированный подход к оценке влияния вооруженной агрессии на окружающую среду. В частности, влияние российского экоцида.

Во-вторых, четкие подходы к компенсации за причиненный вред.

В-третьих, предложения по "зеленому" восстановлению. Ведь послевоенное восстановление должно быть только по лучшим технологиям по принципам build back better и build back greener.

По словам главы Минсреды, Украина находится в эпицентре глобальных процессов. Мы первые в мире создаем международную платформу для привлечения террористов к ответственности за экологические преступления. У нас есть много союзников на международной арене. Но они не сделают нашу работу за нас. Наши дальнейшие шаги по Экологическому Договору определяют будущее Украины и должны стать примером для всего мира.

Участники мероприятия договорились наработать конкретные предложения к совместному плану действий по имплементации Экологического договора для Украины и согласовать их на следующем заседании рабочей группы.