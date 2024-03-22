Участие в мероприятии приняли представители Офиса Генерального прокурора, Министерства экономики Украины, Министерства иностранных дел Украины, Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, Министерства здравоохранения Украины и других ведомств.
«Environmental Compact – составляющая зонтика Пункта 8 Формулы мира Владимир Зеленский. Документ разработан Международной рабочей группой по экологическим последствиям войны под председательством Маргот Вальстрем и главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака. В нем заложено 50 рекомендаций для послевоенного "зеленого" восстановления Украины. 30 из них – прямая компетенция Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины» , – отметил Руслан Стрелец.
Что является основой этих рекомендаций?
Во-первых, унифицированный подход к оценке влияния вооруженной агрессии на окружающую среду. В частности, влияние российского экоцида.
Во-вторых, четкие подходы к компенсации за причиненный вред.
В-третьих, предложения по "зеленому" восстановлению. Ведь послевоенное восстановление должно быть только по лучшим технологиям по принципам build back better и build back greener.
По словам главы Минсреды, Украина находится в эпицентре глобальных процессов. Мы первые в мире создаем международную платформу для привлечения террористов к ответственности за экологические преступления. У нас есть много союзников на международной арене. Но они не сделают нашу работу за нас. Наши дальнейшие шаги по Экологическому Договору определяют будущее Украины и должны стать примером для всего мира.
Участники мероприятия договорились наработать конкретные предложения к совместному плану действий по имплементации Экологического договора для Украины и согласовать их на следующем заседании рабочей группы.