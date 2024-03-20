Об усилиях, предпринимаемых государством для освобождения всех наших военнопленных и гражданских заложников, в частности депортированных детей, рассказал в эфире телемарафона «Единые новости» заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Арсений Пушкаренко.

Прежде он отметил, что Офис Омбудсмана Украины инициировал создание Международной платформы за освобождение незаконно удерживаемых Россией гражданских граждан Украины в рамках имплементации 4-го пункта Формулы мира Президента Зеленского. Эта мера символически приурочена к 10-й годовщине сопротивления агрессии российской федерации, ведь началом войны мы считаем именно события в Крыму в феврале 2014-го года.

В рамках Международной платформы говорится о возвращении всех наших незаконно удерживаемых гражданских граждан, находящихся в плену в России.

Парламентарий напомнил, что в настоящее время установлено более 28 тысяч украинских граждан, которые с начала полномасштабного вторжения считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах или незаконно лишены свободы российской федерацией. В частности, есть 208 гражданских заключенных в Крыму. К сожалению, пока в целом удалось вернуть только 147 гражданских.

«Такие действия РФ четко определены согласно Международному уголовному праву, Конвенции о предотвращении преступлений геноцида, Женевской конвенции как особо тяжких преступлений и преступлений против человечности. Поэтому ордера Международного уголовного суда на арест Путина и львовой-беловой – это первые ласточки, – отметил народный депутат, и добавил: – Этот процесс очень сложен, потому что Россия абсолютно пренебрегает международным правом, демонстрирует безразличие к своим пленникам – гражданам РФ. Однако шаг за шагом мы добиваемся обменов».

Он также отметил, что обращение с российскими пленными в Украине отвечает Женевской конвенции в отличие от страны-агрессора, где присутствуют и жестокость, и пытки, а отсутствует какое-либо оказание медицинской помощи. Также он напомнил, что к Международной платформе за возвращение незаконно удерживаемых Россией гражданских граждан Украины уже присоединились 52 государства.

«У нас уже есть соответствующий опыт. Речь идет о международной коалиции за возвращение детей, возглавляемой Канадой и Норвегией. Посредством некоторых стран нам удается постепенно возвращать наших детей. Так же сегодня должны работать над возвращением всех наших пленных! Приложим все усилия, чтобы эта инициатива, как и в вопросе возвращения детей, дала толчок к освобождению наших гражданских, о которых российская федерация даже не хочет говорить в рамках обмена и возвращения украинских граждан», – отметил он.

«Наша цель – это ответственность каждого военного преступника. Поэтому новость о выдаче ордеров МКС на арест командующего дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша и командующего ЧФ РФ Виктора Соколова в очередной раз подтверждает неотвратимость наказания за преступления агрессии. Также среди наших задач дипломатическое влияние, введенное давление мировых санкций и других правовых норм на причастных. И самое главное, что мы требуем, это доступ представителей Красного Креста ко всем нашим пленным: и военным, и гражданским, и детям! Мы хотим немедленно видеть, в каких условиях они находятся, и требуем от РФ обеспечить надлежащее отношение и помощь, которую должны получать люди, незаконно удерживаемые или имеющие статус военнопленных в соответствии с международным правом!» – подчеркнул Арсений Пушкаренко.