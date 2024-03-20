18 марта государственным инспектором по охране окружающей природной среды Юго-Западного округа совместно с работниками Одесского рыбоохранного патруля и водной полиции Измаильского РПП ГУ ЧП в Одесской области во время проведения мероприятий по сохранению водных биоресурсов обнаружен гражданин, совершавший незаконный отлов.
Об этом говорится в сообщении Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.
Место происшествия – озеро Ялпуг возле села Плавни (Ренийская территориальная община в Одесской области).
Об этом говорится в сообщении Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.
Место происшествия – озеро Ялпуг возле села Плавни (Ренийская территориальная община в Одесской области).
Браконьер выловил 196 особей карасей, сплетни, окуня, раков, плоскирки, бычка, белья.
Отлов рыбы осуществлялся на резиновой лодке и с использованием запрещенных орудий ловли – сеток лесных.
Инспектором составлен протокол по ст. 85 ч 4 КУоАП, а также рассчитаны убытки, причиненные рыбным запасам Украины – более 331 тысячи гривен.