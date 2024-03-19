Инспекторами Государственной экологической инспекции Центрального округа совместно с работниками полиции были осуществлены рейдовые меры по предотвращению и выявлению административных правонарушений на территории Полтавской области.





Об этом идет речь в сообщении Государственной экологической инспекции Центрального Округа.

Снова браконьеры нанесли ущерб, на этот раз на 6,5 миллиона гривен. Так, 16 и 17 марта 2024 было обнаружено и изъято 12 сеток из лески общей длиной 990 метров.

Согласно действующему законодательству водные живые биоресурсы, которые находились в сетках и имели признаки жизни, возвращены обратно в природную среду, а остальные - 465 кг вида: синяк - 246 шт, лещ - 165 шт, карась - 364 шт, карп - 33 шт. судак - 23, плотва - 307 шт, жерех (белье) -4 шт, щука - 4 шт, окунь - 2 шт, плоскирка - 244 шт. переданы в приемный пункт с последующим возвратом средств в бюджет.

В соответствии с таксами, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 10 мая 2022 г. № 575 «Об утверждении специальных такс исчисления размера ущерба, причиненного нарушением законодательства о природно-заповедном фонде» произведен расчет причиненного ущерба, причиненного государству, который составляет 6 млн 450 тыс. 235 грн.

Учитывая причиненный существенный вред и значительное количество выловленной рыбы на объектах природно-заповедного фонда, материалы по данному факту направлены в правоохранительные органы с целью выявления и привлечения к ответственности лиц виновных в совершении правонарушения.