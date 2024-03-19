Глава фракции «Батьківщина» Юлия Тимошенко прокомментировала ситуацию с поддержкой Украины от США и дискуссиями между обеими партиями по поводу уровня этой поддержки.

Об этом она рассказала в программе «Разные люди».

«Я думаю, что для Украины важно понимать, что только двухпартийная поддержка в Соединенных Штатах может дать нам сильную стратегию и может быть неотъемлемой составляющей нашей победы», - подчеркивает Юлия Тимошенко.

Попутно политик, предупреждает, что любые дипломатические, политические шаги, заявления, действия, которые сегодня происходят со стороны Украины относительно вмешательства в избирательный процесс в Соединенных Штатах Америки, являются огромной стратегической ошибкой.

«Мы должны рассчитывать всегда на двухпартийную поддержку в Соединенных Штатах для Украины», - заключает Юлия Тимошенко.

Как сообщала Politeka, Тарасенко сообщила, что европейские страны заинтересованы в том, чтобы высококвалифицированные украинские беженцы остались там работать.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе объяснил, что россияне сами должны восстать против путина, а не ждать помощи извне, эти 80%, которых все устраивает, должны проснуться.