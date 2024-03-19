Глава фракции «Батьківщина» Юлия Тимошенко прокомментировала назначение Залужного на должность посла в Великобританию и объяснила, пойдет ли это решение на пользу Украине.

Об этом она рассказала в программе «Разные люди».

«Валерий Залужный уже есть и всегда будет невероятным Героем Украины. Это уникальная фигура, это человек, который, на мой взгляд, был ключевым в том, что Украина выстояла два года. Это для Украины бесценный человек, потому что его любит украинский народ, понимает, поддерживает», – подчеркивает Юлия Тимошенко.

Когда начались разговоры об отставке Залужного, отмечает гостья программы, она публично выступала против этого, объясняя, что Украине сегодня нужно единство, чтобы наши сильнейшие герои были в авангарде защиты государства, чтобы политические обстоятельства не мешали этому. Поэтому, констатирует политик, Залужного категорически не нужно было увольнять, это ее видение.

«Я считаю, что это сильный человек, который, возможно, станет еще сильнее на дипломатической службе, получит дипломатический опыт, который будет и для него очень ценен, и для Украины, и после победы. Я думаю, что это один из тех лидеров, который после победы мог бы вести Украину», - заключает Юлия Тимошенко.

Как сообщала Politeka, Тарасенко сообщила, что европейские страны заинтересованы в том, чтобы высококвалифицированные украинские беженцы остались там работать.

Также Politeka писала о том, что Атаманова заявила, что в россии будет все чаще бухкать и полыхать.





