Глава фракции «Батьківщина» Юлия Тимошенко заявила, что все время была в глухой оппозиции в политике и жалеет лишь о том, что не смогла быть сильнее тех, кто ей противостоял.

Об этом она рассказала в программе «Разные люди».

«Только безумцы не ощущают части своей ответственности. Или негодяи. Я не просто чувствую часть своей ответственности, я не могу себе простить, что я не смогла справиться с огромной системой, которая стояла против. Я не смогла с ней справиться, и я признаю эту свою слабость», - утверждает Юлия Тимошенко.

Как объясняет политик, против нее стояла система, вооруженная каналами телевидения, миллиардными денег, пропагандистскими машинами и системой власти. А когда она пришла в политику, напоминает гостья программы, она была никем, пришла туда, посмотрела, что происходит, и попыталась против этого восстать, а система все 20 лет ее зачищала.

В частности, отмечает она, трудно найти еще одного премьера, которого дважды бросали за решетку, но, если бы она была другой, то и не была в оппозиции. Как отмечает политик, она была в столь глухой оппозиции, что из 300 законопроектов, которые ей удалось провести через правительство, не приняли ни один.

«Моя глубокая вина в том, что я не смогла быть сильнее тех, кто против меня стоял. И они, безусловно, меня зарыли как политика и посыпали земелькой. У них все для этого было. Мне очень жаль и стыдно, что, зная, как правильно строить систему управления государством и как правильно строить те сферы, которые нам жизненно важны, я просто не смогла это пробить. Кое-что удалось, но этого очень мало», – объясняет Юлия Тимошенко.

Как сообщала Politeka, Атаманова сделала расклад таро и сообщила, что сейчас угроза существует для всей Украины.

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