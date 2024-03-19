Вопрос ликвидации несанкционированных свалок находится на контроле у руководителя Государственной экологической инспекции Украины.
18 марта в. о. Председатели Государственной экологической инспекции Украины Игорь Зубович в составе рабочей группы инспекции, с участием и. о. начальника Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) Владислава Хруща и государственных инспекторов провел обследование территории по улице Тараса Шевченко в селе Большой Дальник в Одесской области.
несанкционированная свалка
По сообщению, поступившему в инспекцию средствами электронного сервиса "ЭкоУгроза", здесь размещена свалка бытовых отходов.
Информация подтвердилась - и присутствовавший при проведении мероприятия заместитель Великодальницкого сельского совета Валерий Козырь сообщил, что свалка будет ликвидирована в кратчайшие сроки.