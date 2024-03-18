Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Актуальные цифры в еженедельной инфографике, обновленной Госэкоинспекцией, отражают ужасающие последствия агрессивных действий российской федерации для окружающей среды.

Эти данные отражают не только угрозу природе, но и подчеркивают необходимость международного сотрудничества для противостояния экологическим вызовам, возникающим вследствие военных действий.

Ущерб, нанесенный экосистемам, приобрел непоправимую масштабность, что подчеркивает необходимость немедленных мер по защите природных ресурсов от дальнейшего разрушения.

Война наносит серьезный ущерб окружающей среде Украины, оставляя отметку на природных экосистемах и ресурсах страны. Последствия войны могут быть разрушительными для биоразнообразия, загрязнения почв и водных источников, потери лесных массивов и одновременно угроза здоровью людей из-за химических загрязнений.

Восстановление природной среды после войны может занять десятилетие, и часто восстановление до состояния перед войной становится невозможным.