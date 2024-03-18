Актуальные цифры в еженедельной инфографике, обновленной Госэкоинспекцией, отражают ужасающие последствия агрессивных действий российской федерации для окружающей среды.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Ущерб, нанесенный экосистемам, приобрел непоправимую масштабность, что подчеркивает необходимость немедленных мер по защите природных ресурсов от дальнейшего разрушения.

Эти данные отражают не только угрозу природе, но и подчеркивают необходимость международного сотрудничества для противостояния экологическим вызовам, возникающим вследствие военных действий.

Война наносит серьезный ущерб окружающей среде Украины, оставляя отметку на природных экосистемах и ресурсах страны. Последствия войны могут быть разрушительными для биоразнообразия, загрязнения почв и водных источников, потери лесных массивов и одновременно угроза здоровью людей из-за химических загрязнений.

Восстановление природной среды после войны может занять десятилетие, и часто восстановление до состояния перед войной становится невозможным.