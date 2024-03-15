Цель реформы Государственной экологической инспекции в Украине – сместить фокус из режима ожидания жалоб и точечных визитов на предприятия по предупреждению вреда и сохранению природных экосистем.

Это не только изменяет философию системы госэкоконтроля, но и направляет наше развитие как государства к западному миру.

Мы подобрали несколько примеров, какие практики экологического контроля имеют страны с сильными природоохранными традициями. Давайте смотреть:

Швеция . Считается одной из самых "зеленых" стран Европы. Агентство по охране окружающей среды Швеции занимается наблюдением за соблюдением Экологического кодекса страны, осуществляет мониторинг окружающей среды, ведет статистику выбросов и инвентаризацию объектов природы. Отвечает за вопросы, связанные с климатом и воздухом, землей, биоразнообразием, загрязненными территориями и отходами. А еще ведет официальную статистику в Швеции, например относительно объемов отходов, выбросов и сбросов, количество разрешений и тому подобное.

Агентство финансируется в основном из грантов. Большинство грантов направлено на защиту и уход за ценной природой.

Хорватия . Директорат по вопросам инспекций (Directorate for inspectional affairs, DIA) при Министерстве защиты окружающей среды Хорватии состоит из двух подразделений: сектор надзора за окружающей средой (SEI) и сектор надзора за природными ресурсами (SNPI).

SEI проверяет соблюдение законодательных требований в сфере охраны атмосферного воздуха, защиты от светового загрязнения, управления отходами и качеством воды на пляжах.

SNPI осуществляет контроль за природоохранными территориями, редкими видами растений и животных, а также производит общий надзор за пользованием природными ресурсами.

В Хорватии законодательно закреплены квалификационные требования к инспекторам в сфере защиты окружающей среды. Чтобы претендовать на должность экологического инспектора кандидат должен иметь диплом в области машиностроения, химических технологий, пищевых биотехнологий, естественных наук и математики, сельского хозяйства, биохимии, медицины, ветеринарной медицины, лесного хозяйства, геологии, горнодобывающей промышленности и охраны труда. Кроме того, кандидат должен иметь не менее 3 лет опыта работы по специальности и сдать предварительный профессиональный государственный экзамен. Каждый год инспекторы проходят оценку эффективности работы.

Польша . Польская Инспекция охраны окружающей природной среды имеет в своем функционале обязанности по контролю за использованием предприятиями природных ресурсов, предупреждению крупных аварий и устранению их последствий, а также обеспечивает предоставление информации об охране окружающей среды и осуществляет государственный экологический мониторинг, собирает данные в Европейский реестр выбросов и т.д. .

США . Агентство по охране окружающей среды США проводит оценку состояния окружающей среды, занимается исследованиями. В его обязанности входит контроль за исполнением экологических стандартов и норм, некоторые из этих обязанностей делегируются штатами. Кроме того, Агентство проводит просветительскую работу среди населения, студентов и учащихся, сотрудничает с промышленностью по предотвращению загрязнения и сохранения энергии, разрабатывает проекты нормативно-правовых актов.

Агентство по охране окружающей среды США может предоставлять гранты некоммерческим организациям, учебным заведениям по реализации экологических проектов.

Конечно, нет единого подхода. Каждая страна выстраивает свою систему экологического контроля исходя из конкретных условий и потребностей. Однако общий фокус для всех – не фиксация уже совершенных правонарушений, а работа по их предупреждению и постоянной защите природных экосистем.

Какой должна быть новая модель экоконтроля в Украине, уже прописана в проекте Стратегии реформирования системы государственного экологического контроля и операционном плане ее выполнения в 2024-2026 годах. Проект документа опубликован для общественного обсуждения .