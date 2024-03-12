Более 500 пней срезанных деревьев и распашки земель для сельскохозяйственных работ - такие правонарушения зафиксировали специалисты Государственной экологической инспекции Украины и ГП "Леса Украины" во время внеплановой проверки Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Об этом говорится в сообщении Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Проверку проводили в рамках деятельности Межведомственной рабочей группы, созданной по поручению Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

«Прежде всего, обнаружены незаконные рубки – всего более 500 пней срезанных деревьев. Клейма отвода и контроля на пнях и продукция срезанных деревьев на месте отсутствуют. Госэкоинспекция рассчитала размер ущерба, материалы направила в правоохранительные органы”, - отмечают специалисты ДЭИ.

Кроме того, в результате проверки обнаружено несоблюдение режима территорий и объектов природно-заповедного фонда, а именно факты распашки земель с целью проведения сельскохозяйственных работ (культивация, сенокошение и выращивание сельскохозяйственных культур).

Госэкоинспекцией Чернобыльскому радиационно-экологическому биосферному заповеднику выдано предписание об устранении нарушений.

Напомним, в конце 2023 года на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника правоохранителями была обнаружена незаконная вырубка сырорастущих и сухостойных деревьев. Зафиксированы попытки вывезти древесину без соответствующих документов за пределы зоны. По факту этого правонарушения возбуждено уголовное дело.

Это явилось предпосылкой создания Межведомственной рабочей группы при Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения. В ее состав вошли председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко, народные депутаты Ольга Василевская-Смаглюк, Александр Матусевич, Юлия Овчинникова, представители Минсреды, ДАЗВ, Гослесагентства, Госэкоинспекции и представители общественных организаций.

Рабочая группа проведет комплексную проверку данных о возможных незаконных действиях на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, а именно охоты, рубок, распашки земель для сельскохозяйственных нужд, отлова рыбы и других правонарушений в сфере защиты окружающей среды. Уже согласован предварительный план действий по осуществлению мер контроля на территории заповедника.