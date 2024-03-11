Советник Председателя Государственной экологической инспекции Украины и Главный исполнительный директор и учредитель неправительственной организации GreenUnity Ukraine Станислав Сонич 4 марта 2024 года посетил мероприятие по случаю празднования Всемирного дня дикой природы 2024 (#WWD2024) в Штаб-квартире Организации Объединения Йорк, Соединенные Штаты Америки.

Мероприятие было направлено на цифровые инновации и подчеркивало, как цифровые природоохранные технологии и услуги могут способствовать сохранению дикой природы, устойчивой и легальной торговле дикими животными и сосуществованию человека и дикой природы. Тема 2024 г. "Соединяя людей и планету: Изучение цифровых инноваций в сохранении дикой природы" признает влияние цифровых вмешательств на экосистемы и общины во все более взаимосвязанном мире.

Люди по всему миру возлагаются на ресурсы дикой природы и биоразнообразия для удовлетворения своих потребностей – от еды до топлива, лекарств, жилья и одежды. Чтобы мы могли наслаждаться благами и красотой, которые приносит природа нам и нашей планете, люди совместно работают над тем, чтобы экосистемы могли процветать, а виды растений и животных могли существовать для будущих поколений.

Всемирный день дикой природы – это возможность отдать должное многим красивым и разнообразным формам дикой фауны и флоры и повысить осведомленность о множестве преимуществ, которые их сохранение предоставляет людям. В то же время, этот день напоминает нам о необходимости усилить борьбу с преступлениями против дикой природы и антропогенным сокращением численности видов, что имеет широкие экономические, экологические и социальные последствия. Учитывая эти разнообразные негативные последствия, Цель устойчивого развития №15 сосредоточена на остановке потери биоразнообразия.

Мы находимся в эпицентре глобальной цифровой революции, которая разрушает барьеры на пути к ориентированному на людей цифровому управлению и равным возможностям. "Цифровой разрыв" постепенно сокращается, а улучшенная связь и доступ в Интернет сейчас охватывает 66% населения планеты. Однако примерно 2,7 миллиарда человек в мире остаются вне сети. В наименее развитых и не имеющих выхода к морю странах только в среднем 36% населения имеют доступ к Интернету. Кроме того, женщины и молодежь страдают от отсутствия доступа к Интернету и необходимых для трудоустройства цифровых навыков.

Хотя технологический прогресс значительно улучшил различные аспекты сохранения дикой природы, включая исследования, коммуникацию, отслеживание и анализ ДНК, такие вызовы как неравномерный доступ, загрязнение окружающей среды и неустойчивое использование технологий препятствуют достижению общей цифровой инклюзии к 2030 году

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Всемирный день дикой природы 2024 служил платформой для обмена опытом между поколениями и расширения прав и возможностей молодежи. Из-за искусства, презентаций и дискуссий он сосредотачивался на возможностях для устойчивого цифрового сохранения дикой природы.

Он поощряет изучение существующих цифровых инноваций, обращает внимание на межотраслевые разногласия и предполагает инклюзивную цифровую связь для всех людей и всей планеты. В этом году Секретариат CITES объединился с Программой развития Организации Объединенных Наций (UNDP), WILDLABS, Jackson Wild и International Foundation for Animal Welfare, чтобы содействовать проведению этих важных дискуссий.