Минсреды совместно с Госэкоинспекцией, ГП «Леса Украины» и Черкасской областной военной администрацией начинает второй этап эко-акции по высадке дубов Шевченко в нацпарках, заповедниках и других местах, связанных с Тарасом Шевченко.

Об этом говорится в совместном заявлении Госэкоинспекции и Минсреды.

Эта инициатива является частью программы Президента «Зеленая страна» и поддерживает сохранение природы в Украине.

Мероприятие предусматривает высадку дубов в разных уголках страны, учитывая аллею дубов Шевченко 20 апреля - во Всеукраинский день окружающей среды. Среди участников запланировано участие руководства Минсреды, народных депутатов и общественных деятелей.

Напомним, что в прошлом году в рамках акции высажено 3000 дубов Шевченко по всем областям Украины. В каждой области создана аллея из 27 деревьев. Это символизирует количество территориальных единиц Украины.

Присоединяйтесь к эко-акции "Шевченко объединяет Украину" для сохранения природы для будущих поколений.