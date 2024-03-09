Вместе с финскими партнерами запускаем новые окрестные проекты и продолжаем диалог по реализации Пункта 8 Формулы мира Владимира Зеленского. Ведь Финляндия сопредседатель в соответствующей Международной рабочей группе.

Об этом говорится в сообщении Минсреды.



В ходе встречи Министр Руслан Стрелец и Министр по окружающей среде и климату Финляндской Республики Кай Мюккянен очертили дальнейшее движение по этим трекам.



Уже можем говорить о перспективах присоединения Финляндии к окружающей декларации и совместной работе по созданию Платформы по оценке ущерба окружающей среде от боевых действий. Финляндии интересен наш опыт в этой сфере, в частности фиксация ущерба и визуализация данных с помощью приложения "ЭкоУгроза".



Заложили фундамент для сотрудничества Украины со Всемирной комиссией по природоохранным территориям (WCPA). Уже в этом году наши представители присоединятся к Всемирному форуму лидеров природоохранных территорий в качестве наблюдателей и получат возможность перенять опыт и передовые практики.



Руслан Стрелец: Это особенно важно во время войны, ведь 20% природоохранных территорий Украины пострадали от боевых действий. 10 наших нацпарков под оккупацией. Последствия несложно спрогнозировать по состоянию 3 парков, которые уже деоккупированы. Они нуждаются почти в полном восстановлении. Финляндия председательствует в WCPA и имеет глубокую природоохранную экспертизу. Приглашение со стороны Финляндии – весомый шаг для нашего государства в нашем присоединении к движению европейских национальных парков. Это возможность участвовать в европейских процессах до того, как мы официально присоединимся к ЕС.



Вместе с финскими партнерами финализуем детали проекта поддержки Украины в оценке ущерба окружающей среде, улучшение качества воды и мониторинга наземного биоразнообразия, финансирование которого в объеме 2 млн. евро обеспечит МИД Финляндии. Украина получила предложение по этому проекту в ходе форума United for Justice. United for Nature в октябре 2023 года. Сегодня есть дорожная карта проекта для создания Национальной системы мониторинга качества элементов окружающей среды, а также восстановление биоразнообразия и сохранение водных ресурсов.



«Благодарю Финляндию за оперативное реагирование на окружающие последствия российской вооруженной агрессии. Спасибо коллеге Каю Мюкканену за природоохранные инициативы в Украине. Благодарю Посольство Финляндии в Украине и Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в Украине Яакко Лехтовирт за содействие в проведении сегодняшней встречи. Защита окружающей среды во время войны – это влияние на будущее всего континента. Уверен, что вместе мы способны противостоять агрессивному соседу и уберечь нашу окружающую среду от зла», - подчеркнул Министр.