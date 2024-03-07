7 марта в 16.00 в Национальной библиотеке Украины для детей состоялось торжественное подписание положения ІІІ Всеукраинского экологического конкурса рисунков «Будущее планеты в наших руках!».

Важное событие произошло в четверг, 7 марта, в 16:00, когда Национальная библиотека Украины для детей стала свидетелем торжественного подписания положения ІІІ Всеукраинского экологического конкурса рисунков "Будущее планеты в наших руках!". Это событие объединило руководителей и представителей различных учреждений, чтобы определить пути совместной работы над важными экологическими инициативами.

Участники и подписант

В мероприятии приняли участие известные личности, среди которых Генеральный директор Национальной библиотеки Украины для детей, Алла Гордиенко, представители Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, такие как заместитель министра Елена Крамаренко и в.и.о. главы Государственной экологической инспекции Украины Игорь Зубович.

Торжества также присутствовали народный депутат Украины IX созыва Елена Криворучкина, Чрезвычайный и Первый секретарь Азербайджанской Республики в Украине Фарид Бабаев и другие представители ключевых отраслей и организаций.

ІІІ Всеукраинский экологический конкурс рисунков "Будущее планеты в наших руках"

Цель и задачи



Цель конкурса - привлечение внимания к проблемам экосистем Украины и мира, а также воспитание у детей бережного отношения к природе. Задачи конкурса включают в себя формирование экологической компетентности детей, стимулирование их творчества и познавательной активности, а также популяризацию экологического образа жизни и мышления.

История успеха

Это уже третий год, когда Национальная библиотека Украины для детей организует всеукраинский экологический конкурс рисунков. За это время конкурс привлек более 9188 участников из разных уголков Украины, что свидетельствует о растущем интересе к экологии среди молодого поколения.



Будущее конкурса

Лучшие картинки участников конкурса будут представлены во Всемирный день Земли, 22 апреля. Также в этот день состоится празднование победителей и выдача специальных наград. Результаты конкурса будут обнародованы, а наиболее впечатляющие работы сохранены в виде альманаха, который будет выпущен по окончании мероприятия.