Экологическая безопасность и сохранение живой природы – то, что предложил миру Президент Украины Владимир Зеленский в пункте 8 Формулы Мира. Об этом говорится в сообщении Минокружения.

Среди важнейших инструментов его выполнения – система государственного экологического контроля в Украине. Война стала лакмусовой бумажкой для экоконтроля. Инспекторы делают то, что никто не делал в мире. Сбор информации о военных преступлениях России против природы, расчет ущерба окружающей среде от войны – это работа Госэкоинспекции. От того, насколько качественно и оперативно ее смогут выполнять инспекторы и иметь необходимое материально-техническое обеспечение, а лаборатории соответствующее современное оборудование, зависит качество и объем доказательной базы. Следовательно, привлечение агрессора к ответственности в Международных судах и взыскание репараций для восстановления окружающей среды.

Так что во времена сдерживания российской агрессии Украине нужен институт экоконтроля европейского образца!

Другой вектор – приближение Украины к Европейской семье. В последнем отчете "Украина 2023" Европейская комиссия предоставила нашей стране ряд рекомендаций на 2024 год. Среди них – необходимость принятия закона об экологическом контроле и законодательства, гармонизирующего его с законодательством о промышленных выбросах. Так что реформирование устаревшей системы экоконтроля и переход на стандарты ЕС важен!

Кроме того, в военное время правонарушения в сфере природоохранного законодательства и связанный с ними вред окружающей среде, не только не прекратились, а в отдельных случаях приобрели большие масштабы. В то же время, вовремя выявить и прекратить их стало гораздо сложнее.

Какова должна стать новая система государственного экологического контроля в Украине?

суть экоконтроля в Украине сводится к привлечению предприятия-загрязнителя к ответственности. После проведения реформы основным подходом станет предупреждение вреда окружающей среде и ответственность за восстановление. То есть, в фокусе инспектора будет постоянный мониторинг и сохранение природных экосистем, а не ожидания жалоб и заявлений и точечный визит на предприятие. Службы патрулирования и оперативного реагирования будут на охране природы круглосуточно.

сегодня один экоинспектор отвечает за 447 квадратных километров. После проведения реформы за ним будет закреплена соответствующая территория в 75,5 квадратных километров.

Будут изменены подходы и подходы к финансированию, кадровой политике и укреплению материально-технической базы.

Прозрачность мер контроля и открытость информации будет обеспечена за счет применения ЭкоЗагроза. Он станет основным инструментом работы каждого экологического инспектора для фото и видеофиксации правонарушений и сбора доказательной базы.

Для того чтобы увеличить спектр измерений и точность исследований, в планах с привлечением международной помощи создать 12 современных измерительных лабораторий вроде европейских.

Вся концепция реформы уже прописана в проекте Стратегии реформирования системы государственного экологического контроля и операционном плане ее выполнения в 2024-2026 годах. Проект документа уже опубликован для общественного обсуждения