Вчера, 5 марта 2024 года, на открытой местности вблизи озера Тягле в Киеве произошел масштабный пожар, причины которого в настоящее время устанавливаются.

Предварительные оценки указывают на то, что площадь пожара составила ориентировочно 3 гектара, во время которой была выжжена природная растительность.

Уже на следующий день, 6 марта 2024 года, специалисты Государственной экологической инспекции Столичного округа привлечены к проведению осмотра места пожара совместно с представителями прокуратуры.

В случае подтверждения отнесения места пожара к объектам природно-заповедного фонда, Госэкоинспекцией будут рассчитаны ущерб, нанесенный окружающей среде в результате обжига сухой водно-болотной растительности по таксам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины.

Напомним, что по словам Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца, на сегодняшний день в Украине пятая часть заповедного фонда Украины испытала на себе последствия боевых действий, а общий размер ущерба украинской окружающей среде от войны превысил 2,2 трлн грн.

Расчет размера вреда, причиненного окружающей среде, будет установлен после обследования территории, пострадавшей в результате пожара.