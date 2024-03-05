Под председательством начальника Государственной экологической инспекции в Донецкой области Александра Евтухова, в г. Святогорске состоялась рабочая встреча представителей Инспекции с администрацией национального природного парка «Святые горы». Об этом говорится в сообщении Государственной экологической инспекции Донецкой области.

На встрече обсуждалось состояние указанного объекта природно-заповедного фонда в результате влияния вооруженной агрессии российской федерации.

Национальный природный парк «Святые горы» является по территории крупнейшим объектом природно-заповедного фонда Донецкой области и равен 40,5 тыс. гектаров.

В связи с проведением боевых действий на территории парка доступ к нему ограничен. По информации администрации Парка, установлено об уничтожении пожарами и другими механическими средствами более 9000 гектаров уникальных природных комплексов.

Специальной комиссией, которая создана в соответствии с Методикой определения вреда и ущерба, причиненного территориям и объектам природно-заповедного фонда вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины от 13.10.2022 года № 42 Украины от 16.11.22 года №1416/38752за, было подробно обследовано только 300 гектаров национального природного парка «Святые горы», где был обеспечен «условно» безопасный доступ. На указанном участке зафиксирован факт уничтожения природных комплексов в результате вооруженной агрессии российской федерации, что повлекло ущерб природно-заповедному фонду на сумму 13,5 млрд. грн.

Также, ущерб по засорению земель природно-заповедного фонда Национального природного парка «Святые горы» составил более 16 млрд. грн.

По результатам встречи было решено продолжить совместное сотрудничество и с получением безопасного доступа к поврежденным территориям национального природного парка «Святые горы» осуществить их исследования с оценкой основных потерь.