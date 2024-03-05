На днях состоялись две важные международные встречи для Украины: неформальный саммит безопасности в Париже и уже второй саммит «Украина – Юго-Восточная Европа».

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" отметил заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Арсений Пушкаренко.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об организации неформального саммита сразу после подписания соглашения о безопасности с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Его участниками стали около двадцати стран. По мнению парламентария, мероприятие было достаточно мощным, ведь, кроме того, что Франция уже является главой артиллерийской коалиции, на саммите была проговорена и создана коалиция дальнобойного оружия, чтобы была возможность нашим Вооруженным Силам проводить удары вглубь врага.

Арсений Пушкаренко также отметил, что считает важным заявление Эммануэля Макрона о возможности отправки войск в Украину, которую сейчас все живо обсуждают.

"Такие слова от Президента Французской Республики являются важным сигналом как для москвы, так и для всех наших партнеров, что нужно действовать немедленно и быть решительными до конца", - подчеркнул он.

Кроме того, в Париже поддержали инициативу Чехии по покупке артснарядов для Украины за пределами Европейского Союза. В общей сложности 15 стран согласились аккумулировать средства для этого. К примеру, Нидерланды уже выделяют более 100 миллионов евро для этой нужды.

«На сегодняшний день Эммануэль Макрон, визит которого вскоре ожидаем в Киеве, действительно своими действиями и поступками показывает себя как политик мирового масштаба, осознающего ответственность перед историей и будущими поколениями», – заявил парламентарий.





Также он обратил внимание на то, что 28 февраля в Тиране, столице Албании, состоялся саммит «Украина – Юго-Восточная Европа», и отметил, что это содержательный и эффективный формат для Украины.

«Исторически россия имела значительное и продолжает оказывать определенное влияние на страны Балканского региона. Важно, что это второй такой саммит в практически таком же составе. Первая встреча такого формата состоялась в прошлом году в Афинах и была неформально названа «Саммитом расширения ЕС». Ведь многие страны Балканского полуострова, такие как Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия, Босния и Герцеговина, являются кандидатами на членство в Европейском Союзе, как и Украина и Молдова. К тому же, саммит в Албании развенчивает миф россии о том, что Балканские страны не поддерживают Украину. В рамках саммита участники подписали декларацию по 12 пунктам. Ключевое – это широкая поддержка имплементации Украинской формулы мира: однозначная поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины и возвращение к границам 1991 года, а также возвращение всех наших пленных, санкции против РФ и ответственность за преступления агрессии», - пояснил заместитель председателя парламентского Комитета вопросов внешней и межпарламентского сотрудничества.

«Если говорить о новом формате в целом, который инициировал Владимир Зеленский, считаю, что он очень действенный для нашего государства. В частности, уже состоялись два саммита «Украина – Северная Европа», и сейчас у нас есть мощная финансовая и политическая поддержка от государств этого региона, а также решение о передаче своих самолетов F-16 и всей артиллерии от Дании. В целом усилия североевропейских стран в вопросе военной помощи для нас значительны», – подчеркнул Арсений Пушкаренко.