23.02.2024 года вступило в законную силу решение Сумского окружного административного суда по исковым требованиям Роменской окружной прокуратуры и Государственной экологической инспекции в Сумской области об обязательствах Роменского городского совета принять меры по организации проведения работ по разработке проекта землеустройства, определения и установления в натуре на местности границ объекта природно-заповедного фонда. Об этом говорится в сообщении Государственной экологической инспекции.

Этим объектом ПЗФ является ботаническая памятка природы местного значения "Дуб возле с. Кропивинцы" - один из старейших дубов в Украине, произрастающий в Роменском районе Сумской области. Это уникальное по возрасту дерево дуба черешчатого имеет высоту 37 метров, его охват составляет 710 см.

уникальный дуб на Сумщине

На стенде около него указано, что ему больше 500 лет. Однако ученые сходятся в том, что ему около 800 лет, то есть растет он еще, возможно, со времен Княжеской эпохи.

С 1972 года объекту присвоен статус ботанического памятника природы местного значения, но до сих пор Роменским городским советом, как постоянным землепользователем, не были приняты меры по обеспечению режима его охраны и сохранения, что является нарушением требований Закона Украины «О природно-заповедном фонд».

Теперь есть все шансы, что местные власти будут принимать все исчерпывающие меры для сохранения и охраны уникального дерева.