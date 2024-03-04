В феврале 2024 года Инспекцией были направлены в Недригайловский районный суд Сумской области материалы уголовного производства по признакам совершения уголовного правонарушения гражданином, на территории Недригайловской ОТГ совершил самовольный поруб леса на сумму более 170 000 грн.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Ответственность за указанное нарушение предусмотрена статьей 246 УК Украины.

Инспекция как представитель потерпевшего в рамках уголовного производства предъявила обвиняемому гражданский иск на сумму 170 000 грн. Судебное разбирательство в настоящее время продолжается, однако обвиняемый решил не ждать решения суда и начал возмещать в добровольном порядке причиненный вред.

На сегодня им уплачена часть ущерба, причиненного окружающей среде, в размере 71 473 грн.