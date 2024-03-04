Государственная экологическая инспекция Полесского округа обнаружила факт незаконной порубки сырорастущих деревьев породы дуб на территории лесного заказника местного значения «Словечанский кряж». Инцидент произошел на территории Всевского лесничества, принадлежащего к Филиалу «Словечанское лесное хозяйство» ГП «Леса Украины».

Об этом говорится в сообщении Государственной экологической инспекции Полесского округа.

Меры инспекции были направлены на предотвращение административных правонарушений, и во время их совершения обнаружена и задокументирована незаконная порубка 10 деревьев.

Протокол осмотра места происшествия был составлен совместно с работниками Отдела полиции №1 Коростенского РУП ГУНП в Житомирской области.

Начальник Государственной экологической инспекции Полесского округа, Евгений Медведовский, рассказал: "Инспекцией проведен расчет размера ущерба, причиненного окружающей природной среде незаконной порубкой, которая составила 1 984 193,41 грн. В связи с тем, что в действии лиц совершили нарушение требований законодательства, усматриваются признаки уголовного правонарушения, Инспекция направила материалы в Следственное управление ГУНП в Житомирской области и в Житомирскую областную прокуратуру для принятия мер реагирования".