Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

С 23 по 29 февраля 2024 года территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 280 мер контроля в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, составлено 255 протоколов об административных правонарушениях.

Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 80 тысяч гривен. В Государственный бюджет взыскано 61 тыс. грн. За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 3 млн 849 тыс. грн. Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 3 млн. 515 тыс. грн. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 1 млн 814 тыс. грн.

Наиболее резонансными за нарушение требований природоохранного законодательства стали Житомирская, Кировоградская и Львовская области.

Инспекцией Полесского округа произведен расчет убытков на сумму 541 тыс. 323 грн. за незаконную порубку 22 деревьев разных пород в пределах ботанического заказника местного значения «Собачий зуб», расположенного в Быковском лесничестве филиала Барановское ЛХХ ГП «Леса Украины». Материалы направлены в Житомирскую областную прокуратуру для принятия мер реагирования.

Инспекцией Приднепровского округа предъявлена ​​претензия гражданину на сумму 735 тыс. 165 грн. за незаконный отлов водных биоресурсов, запрещенными орудиями лова, в акватории Каменского водохранилища г. Днепр на территории Онуфриевского поселкового совета Александрийского района.

Инспекцией во Львовской области направлен иск в Хозяйственный суд Львовской области о возмещении ущерба ДСХП «Леса Украины» на сумму 2 млн 37 тыс. 102 грн., причиненных окружающей среде в результате незаконной рубки деревьев в пределах территории объекта ПЗФ НПП «Бойковщина» на территории ГП "Турковское ЛГ" без специального разрешения. Проведен расчет ущерба на сумму 876 тыс. 407 грн. за незаконную рубку деревьев разных пород на земельном участке покрытом лесом, за пределами населенного пункта г. Старый Самбор, не принадлежащий к лесному фонду Старосамборского ГЛХП «Галсильлис» и филиала «Самборское ЛГ» ГП «Леса Украины». Материалы направлены в Самборский РИН ГУНП во Львовской области. Проведен расчет ущерба на сумму 1 млн 143 тыс. 460 грн. за незаконную рубку деревьев разных пород на территории Стрельбицкого (Бачинского) лесничества Старосамборского ГЛХП «Галсильлес». Материалы направлены в Самборский РИН ГУНП во Львовской области.