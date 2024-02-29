К Покровской МВА направлен запрос о получении информации необходимой для расчета размера ущерба нанесенного земельным участкам и атмосферному воздуху, в соответствии с Методиками утвержденными Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Государственная экологическая инспекция в Донецкой области продолжает фиксировать и рассчитывать ущерб, причиненный окружающей среде в результате российской агрессии. Рассчитанный ущерб в дальнейшем должен стать основанием для взыскания со страны-агрессора всего вреда, причиненного окружающей среде Украины.