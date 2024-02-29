28.02.2024 Начальником Государственной экологической инспекции в Донецкой области Александром Евтуховым вместе с Председателем Донецкой областной государственной администрации Вадимом Филашкиным проведена оперативная встреча на месте совершения ракетных обстрелов города Покровск, где была обсуждена ситуация и определены дальнейшие действия.
Ракетный удар по городу Покровске нанес значительные повреждения здания Донецкого национального технического университета, что привело к засорению земельного участка отходами от разрушений и загрязнению атмосферного воздуха вследствие пожара.
Инспекция принимает меры по определению объема засорения земель и загрязнению атмосферного воздуха с целью дальнейшего определения суммы размера ущерба нанесенного окружающей среде военной агрессией РФ.
К Покровской МВА направлен запрос о получении информации необходимой для расчета размера ущерба нанесенного земельным участкам и атмосферному воздуху, в соответствии с Методиками утвержденными Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Государственная экологическая инспекция в Донецкой области продолжает фиксировать и рассчитывать ущерб, причиненный окружающей среде в результате российской агрессии. Рассчитанный ущерб в дальнейшем должен стать основанием для взыскания со страны-агрессора всего вреда, причиненного окружающей среде Украины.