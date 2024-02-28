Об этом пишет Руслан Стрелец, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины в своем блоге.

Продолжаем строить цивилизованное будущее вместе с Европой – таков наш ответ агрессору. На днях Украина пересекла двухлетний рубикон противостояния российскому агрессору. За это время наряду с работой на победу и над привлечением России к ответственности у украинцев появился и новый, не менее важный трек – восстановление и восстановление страны, движение к европейскому будущему.

В этом контексте одной из важных является реформа управления отходами. Ведь она также предполагает создание новой современной мусороперерабатывающей инфраструктуры – как составляющей развития новой Украины.

Прошел год, как мы представили дорожную карту изменений в сфере управления отходами. Чуть больше полугода, как в Украине вступил в силу евроинтеграционный рамочный Закон, запускающий реформу. Она сложна и нуждается в большом массиве подзаконной нормативной базы.

Но что интересует рядового украинца? Количество "бумаг", которые необходимо принять? Какими бы важными они ни были и какие бы более необходимые механизмы не запускали, людям нужно видеть практический результат. Это, например, когда посортированный мусор из отдельных контейнеров возле дома едет куда-то. И даже не важно куда (об этом не задумываются европейцы в своих городах и не должны думать украинцы). Главное, они должны быть определены – любые действия с отходами не влияют на окружающую среду, на качество воздуха, которым мы дышим, на качество пьемой воды, а еще – на местные овощи и фрукты, которые потребляем.

Большинство украинцев сегодня, аналогично европейцам, выбирают на полках магазинов продукцию в упаковке из повторно переработанного материала. Однако, в отличие от Европы, в Украине процент такого ассортимента еще не значителен.

Общенациональная идея реформы – 100% бытовых отходов в Украине должно быть обработано. Не захоронены на полигонах! – а отсортирован и использован по возможности повторно.

Именно с этой точки зрения рассмотрим, какие процессы уже запущены.

Мы проанализировали проблематику каждого региона, изучили объемы образования отходов и их состав, а также опыт европейских стран. В результате сформирован план размещения новых заводов по обработке отходов по Украине.

Это карта, в которой определено более 200 проектов. Другими словами, инвестиционных кейсов, на реализацию которых нужно около 4 млрд евро.

Кто-то скажет, что в условиях войны найти эти средства невозможно. А мы говорим, что сейчас время перемен, и уже работаем с общинами и инвесторами.

ПЕРВОЙ ШАГ ОТ СТАРТА ДО ФИНИША СДЕЛАЛА КИЕВЩИНА

Оно и неудивительно – символ несокрушимости страны, теперь является символом решительных изменений в системе управления отходами.

Еще в сентябре 2022 мы подписали Меморандум с Киевской областной военной администрацией и местными общинами. А фактически дали старт реализации первого инвестиционного проекта в рамках реформы.

Проект предполагает строительство двух новых мусороперерабатывающих заводов. Они решат проблему с отходами трех общин: Бориспольской, Фастовской и Броварской, а также Левобережья Киевской области. А это не менее 1,5 млн жителей, которые будут охвачены услугами по утилизации отходов.

Совокупно заводы будут перерабатывать 470 тысяч тонн отходов в год. Их уникальность – в использовании сразу нескольких технологий обработки: глубокая сортировка с выделением ресурсоценных материалов (металлолома, стекла и пластика); переработка органических (пищевых отходов) с последующим производством биометана и т.д.

Стоимость такого проекта – 135 млн евро. И общины уже имеют инвестора!

ИВАНО-ФРАНКОВЩИНА – ТАКЖЕ СРЕДА ЛИДЕРОВ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ С ОТХОДАМИ

Это второй регион, с которым мы объединили усилия, чтобы европейские заводы появились в общинах.

С метеоперерабатывающий кластер в области будет состоять из 5 заводов. Они будут перерабатывать более 450 тысяч тонн отходов ежегодно. А значит, обеспечат услугой не менее 1,4 млн жителей.

Примерная стоимость проекта – более 155 млн евро. Начаты переговоры с потенциальным инвестором.

ДАЛЬШЕ НА ДИСТАНЦИЮ ВЫШЛА ПОЛТАВЩИНА

Ежегодно в области появляется около 280 тысяч тонн твердых бытовых отходов. Только один житель региона производит их до 215 кг в год.

Поэтому с Полтавской ОВА и общинами мы также положили начало аналогичному формату работы, как и с Киевщиной.

В Полтавской области мусороперерабатывающий кластер будет состоять из 4 заводов – по одному в Лубнах, Кременчуге, Полтаве и Кобеляках. Они покроют переработкой всю область или минимум 1,4 млн. населения.

Совокупно эти заводы могут перерабатывать 500 тыс. тонн отходов в год.

На строительство необходимо 135 млн. евро. Сейчас уже есть потенциальный инвестор, с которым ведутся переговоры.

ЕСТЬ ПОТЕНЦИОННЫЙ ИНВЕСТОР И ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МУСОРОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ НА ОДЕЖДЕ

Здесь с военной областной администрацией и общинами мы запланировали создание 7 заводов, которые решат проблемы с отходами не менее 2,3 млн. украинцев.

Ежегодно в области захороняется около 1,5 млн. тонн отходов. При этом существующие полигоны совершенно не отвечают нормам экологической безопасности.

Мощностей новейших заводов хватит, чтоб охватить переработкой всю область. Для этого планируем построить их в Одесском, Белгород-Днестровском, Березовском, Подольском, Болградском и Измаильском районах.

НА ОЧЕРЕДЕ ТАКЖЕ – ЗАКАРПАТЬЕ, СУМСКАЯ И ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТИ

Конечно, от начала до реализации инфраструктурных проектов нужно время. Это работа не однажды. Однако если мы определились, что нам необходима современная система управления отходами, то:

мы двигаемся по этому направлению;

планируем не мусоросжигательные заводы, а мощности для обеспечения перехода к круговой экономике;

стремимся не просто свозить весь мусор на полигоны, а создать объекты, позволяющие забирать биогаз из биологически активной части отходов и рекультивировать остатки;

имеем цель не просто выбрасывать пластиковую бутылку на свалку, а организовать должную сортировку.

Именно по такому пути сегодня движется Украина, несмотря на полномасштабное вторжение России. Мы продолжаем строить цивилизованное будущее вместе с Европой. Таков наш ответ агрессору.

Уверен: реализация 2-3 пилотных проектов по строительству мусороперерабатывающей инфраструктуры – и нам уже не нужно будет искать инвесторов, они сами будут выражать заинтересованность работать в Украине.

На законодательном уровне мы уже имеем для этого все условия, в практической плоскости мы создаем их вместе с ответственными общинами и европейскими экспертами.

Благодарю наших европейских партнеров, которые поддерживают Украину на этом пути. Благодарю представительство Европейской комиссии в Украине, при финансовой поддержке которой реализуется проект международной технической помощи APENA 3 и эксперты которого помогают нам двигаться к намеченным целям.