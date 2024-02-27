С выходом теплого февраля на Украине началось цветение редких видов растений, таких как подснежники, крокусы и сон-трава, занесенные в Красную книгу Украины.

Это природное явление стало причиной увеличения угрозы незаконной уборки и продажи этих удивительных растений.

Государственная экологическая инспекция принимает меры по защите редких цветов

В рамках соблюдения законодательства Государственная экологическая инспекция Украины разработала и утвердила План совместных мероприятий на 2024 год. План предусматривает создание рабочих групп и усиление контроля над сохранением редких и краснокнижных видов растений.

Строгие последствия для нарушителей закона

Для нарушающих законодательство предусмотрены серьезные последствия. Согласно статье 881 Кодекса Украины об административных правонарушениях, штрафы за незаконное приобретение и сбыт растительного мира могут достигать 510-3655 гривен. Кроме того, за каждый незаконно сорванный экземпляр краснокнижного растения предусмотрено возмещение за его уничтожение.

Призыв к ответственности граждан

Государственная экологическая инспекция призывает граждан к ответственности и осторожности при наблюдении за редкими видами растений. Собирая и покупая эти ценности, мы влияем на их судьбу и сохранение природы. Помните, что каждый может внести свой вклад в сохранение уникальной растительности Украины!