Это природное явление стало причиной увеличения угрозы незаконной уборки и продажи этих удивительных растений.
Государственная экологическая инспекция принимает меры по защите редких цветов
В рамках соблюдения законодательства Государственная экологическая инспекция Украины разработала и утвердила План совместных мероприятий на 2024 год. План предусматривает создание рабочих групп и усиление контроля над сохранением редких и краснокнижных видов растений.
Строгие последствия для нарушителей закона
Для нарушающих законодательство предусмотрены серьезные последствия. Согласно статье 881 Кодекса Украины об административных правонарушениях, штрафы за незаконное приобретение и сбыт растительного мира могут достигать 510-3655 гривен. Кроме того, за каждый незаконно сорванный экземпляр краснокнижного растения предусмотрено возмещение за его уничтожение.
Призыв к ответственности граждан
Государственная экологическая инспекция призывает граждан к ответственности и осторожности при наблюдении за редкими видами растений. Собирая и покупая эти ценности, мы влияем на их судьбу и сохранение природы. Помните, что каждый может внести свой вклад в сохранение уникальной растительности Украины!