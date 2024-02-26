Еженедельная инфографика об ущербе от войны в Украине окружающей среде становится свидетелем беспрецедентной экологической катастрофы, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации.

Каждая обновленная цифра выдает безграничный масштаб разворачивающейся перед нашими глазами трагедии и проливает свет на страшное реальное влияние военных действий на окружающую среду.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Информация об ущербе, включая потери экосистем, загрязнение водных ресурсов и разрушение инфраструктуры, подробно рассматривает последствия военных операций на природные ресурсы страны. Каждая неделя становится критическим периодом, во время которого вредные влияния вражеских атак лишь усугубляются.

Эти данные, постоянно обновляющиеся, напоминают нам, что война имеет не только человеческую стоимость, но и серьезно влияет на окружающую среду. Они становятся свидетельством того, что мы теряем ценные природные ресурсы и выводим природу на грань своей выносливости из-за безжалостных военных действий.