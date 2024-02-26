Территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведены сотни новых мер контроля, составлено около трехсот протоколов об административных правонарушениях.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Украины, пишет Politeka.net.

Согласно сообщению Госэкоинспекции, с 16 по 22 февраля территориальными и межрегиональными территориальными органами экоинспекции проведено 253 мероприятия контроля в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, составлено 269 протоколов.

Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 68 тысяч гривен. В Государственный бюджет взыскано 55 тыс. грн. За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 8 млн 816 тыс. грн. Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 3 млн. 959 тыс. грн. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 750 тыс. грн.

Наиболее резонансными за нарушение требований природоохранного законодательства стали Запорожская, Кировоградская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Инспекцией Южного округа направлен иск в Хозяйственный суд Запорожской области о возмещении ущерба причиненного окружающей среде, на сумму 2 млн 782 тыс. 844 грн., в результате самовольного пользования недрами (добыча подземных вод) из артезианской разрешения КП "Михайловского поселкового совета Васильевского района Запорожской области".

Инспекцией Приднепровского округа произведен расчет убытков на сумму 735 тыс. 165 грн. за незаконный отлов водных биоресурсов, запрещенными орудиями лова гражданином, в акватории Каменского водохранилища г. Днепр на территории Онуфриевского поселкового совета Александрийского района. Материалы с признаками уголовного правонарушения направлены в ОП №1 (г. Светловодск) Александрийского РПП ГУНП в Кировоградской области.

Инспекцией в Хмельницкой области проведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия гражданину на сумму 540 тыс. 2 грн. за незаконную рубку 18 деревьев породы «тополь» на автодороге общего пользования местного значения, за пределами населенных пунктов, на территории Вовковинецкого поселкового территориального общества Хмельницкого района. Материалы направлены в РУП ГУНП в Хмельницкой области. Проведен расчет ущерба на сумму 1 млн 336 тыс. 710 грн. по факту гибели водных биоресурсов на реке Мшанец между с. Марьяновка и пгт. Черный Остров, Черноостровская ОТГ Хмельницкого района. Материалы для установления лиц, причастных к нарушению природоохранного законодательства, направлены в РУП ГУНП в Хмельницкой области.

Инспекцией Карпатского округа произведен расчет убытков на сумму 4 млн 707 тыс. 377 грн. за незаконную порубку защитных насаждений линейного типа вдоль автомобильной дороги Становцы - Петрашевка, в количестве 166 деревьев, в административных пределах Станивецкого старостинского округа Тарашанского сельского совета за пределами населенного пункта с. Петрашевка Черновицкого района. Материалы направлены в Черновицкий РУП ГУНП в Черновицкой области.