В планах – представить проект этой методики на полях Конференции ООН по изменению климата.

Над документом Минсреды будет работать совместно с представителями Офиса Генерального прокурора, Госэкоинспекции, БУ «Национальный центр учета выбросов парниковых газов» и руководителем международного проекта «Инициатива по учету выбросов парниковых газов вследствие войны» нидерландским экспертом Леонардом де Клерком.

В ближайшее время будет создана рабочая группа, которая разработает методику расчета выбросов парниковых газов, вызванных военными действиями. Об этом договорились заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Виктория Киреева и Елена Крамаренко, советник Генерального прокурора Максим Попов, заместитель директора Команды поддержки реформ при Миндовколе Светлана Сушко и исполнительный директор Экодии Ольга Полунина.

«Сегодня Украина первой в мире разрабатывает методику расчета выбросов парниковых газов от военных действий, чтобы также привлечь агрессора к ответственности. Рассчитываю, что в будущем этот документ будет признан на международном уровне», – комментирует министр Руслан Стрелец.

В планах – представить проект этой методики на полях Конференции ООН по изменению климата в июне 2024 года в Бонне, Германия, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к актуальным проблемам и последствиям войны для климата и окружающей среды.

Напомним, что в результате вооруженной агрессии РФ против Украины мир имеет дополнительные выбросы парниковых газов. Год назад мы говорили о 97 млн ​​тонн дополнительных выбросов СО2 в атмосферу. Сегодня это более 150 млн тонн CO2. Оценка такого ущерба составляет более 11 млрд. дол. США.





