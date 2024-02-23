Ее Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины создало совместно с Всемирным фондом природы WWF-Украина и другими партнерами.

Она об обретении исторической связи украинцев с природой и нашей идентичностью, которую сегодня пытается уничтожить россия.

«На сегодняшний день в Украине пятая часть заповедного фонда испытала на себе последствия боевых действий. Ущерб, причиненный заповедным территориям Украины за два года полномасштабного вторжения, уже составляет 7,3 млрд грн. И это только то, что мы можем сейчас оценить. Здесь не учтены уникальные заповедные территории, которые до сих пор оккупированы. После их освобождения Вооруженными Силами Украины ущерб, к сожалению, только будет увеличиваться», – заявил во время открытия выставки первый заместитель Министра Александр Краснолуцкий.

Сегодня на счетчике уже более 2,2 трлн гривен общего ущерба окружающей среде из-за боевых действий. Однако ни одна цифра не охватит ту ценность, которую природа имеет для украинцев. То, как украинцы веками взаимодействовали с природой, сформировало нас как народ и сделало нас теми, кем мы являемся. От того, как мы заботимся об окружающей среде во время войны, зависит наследие будущих поколений. И эта выставка – именно об этой взаимосвязи.

Благодаря проекту каждый может познать украинскую культуру через призму природы и наоборот – через культуру. В ней тесно переплетаются наука, фольклор и этнографические элементы. В нем наше прошлое, настоящее и будущее.

Спасибо всем причастным к созданию выставки. Это немаловажная часть просветительской работы, которую мы делаем вместе ради нашего будущего.

Выставка представлена ​​в сотрудничестве Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и Всемирного фонда природы WWF-Украина, в партнерстве с Музеем Ивана Гончара, финансируемым Европейским Союзом проектом APENA 3, проектом по оценке вреда окружающей среде Программы развития ООН (UNDP) в Украине при поддержке правительства Швеции.