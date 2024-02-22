Дрогобычский горрайонный суд Львовской области вынес приговор мужчине, застрелившему недавно краснокнижного лося.

Имя браконьера и приговор, который он получил, обнародовал Zaxid.net

Водителя-электромонтера оперативно-выездной бригады ПАО «Львовоблэнерго» Петра Коваля, которого поймали с тушей краснокнижного лося, суд оштрафовал его на 18,7 тыс. грн.

В материалах дела указано, что 4 февраля 2024 года утром, несмотря на введенный во время состояния запрет на охоту и отсутствие соответствующих разрешений на отстрел животных, занесенных в «Красную книгу», Петр Коваль взял оружие Savage Axis и вышел на охоту.

Находясь в лесу в селе Солонское Дрогобычского района, он увидел «Лося европейского» и выстрелил в шею животного. От огнестрельного ранения лось погиб на месте.

Мертвое краснокнижное животное обнаружили работники Госэкоинспекции Львовщины, которые вызвали на место следственно-оперативную группу полиции, Госпотребслужбу и лесную охрану. В суде Петр Коваль свою вину признал и подтвердил обстоятельства дела.

Судья Дрогобычского горрайонного суда Руслана Курус признала Петра Коваля виновным в незаконной охоте по ч. 1 ст. 248 УК и назначила ему 18,7 тыс. грн штрафа.