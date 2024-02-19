Соответствующий Меморандум о сотрудничестве в рамках статьи 6 Парижского соглашения Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец подписал с японским коллегой Ито Шинтаро в рамках визита Правительственной делегации во главе с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Токио для участия в японско-украинском по экономическому развитию и восстановлению.

Во-первых, доступ к японским технологиям для зеленого обновления. Кроме того, поддержка в преодолении последствий российской вооруженной агрессии.

«Совместно с Японией будем работать для внедрения климатически дружеских проектов, восстановления деоккупированных регионов по “зеленым” технологиям; сокращение выбросов; достижение национально-определенного вклада (часть сокращенных выбросов в Украине передается Японии, а часть остается в Украине для достижения НСП)», – сообщает Руслан Стрелец.

По словам Руслана Стрельца, механизм уже работает в 28 странах. За 10 лет его работы зарегистрировано 236 проектов, из них 157 введено в эксплуатацию. К примеру, по программам JCM были реализованы проекты по возобновляемой энергетике в Чили, Таиланде, управление отходами в Мексике, Мьянме, логистические проекты в Индонезии и т.д.

В целом сегодня в Токио чиновники Украины и Японии в рамках Конференции по экономическому развитию и восстановлению подписали 56 документов. В их числе межправительственные соглашения, меморандумы, договоренности между бизнесами и представителями местных властей.

Руслан Стрелец поблагодарил Японию за многолетнее сотрудничество и поддержку во время войны и выразил уверенность, что наши общие проекты будут иметь большое будущее.