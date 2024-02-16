С 09 по 15 февраля 2024 г. территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 186 мероприятий контроля в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, составлено 217 протоколов об административных правонарушениях.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 56 тысяч гривен. В Государственный бюджет взыскано 51 тыс. грн. За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 6 млн 705 тыс. грн. Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 412 тыс. грн. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 1 млн 91 тыс. грн.

Наиболее резонансными за нарушение требований природоохранного законодательства стали Житомирская, Запорожская и Ивано-Франковская области.

Инспекцией Полесского округа произведен расчет убытков на сумму 859 тыс. 130 грн. за незаконную порубку 24 деревьев породы тополя вдоль автомобильной дороги между селами Большая Рача и Вышевичи, на территории Вышевицкой ТГ Житомирского района. Материалы направлены в Следственное Управление ГУНП в Житомирской области.

Инспекцией Южного округа произведен расчет убытков на сумму 967 тыс. 666 грн. за незаконную рубку, неустановленными лицами, деревьев породы «сосна обыкновенная» и «тополь» до степени прекращения роста с помощью механических средств (бензопилы), на территории общегеологического заказника общегосударственного значения «Днепровские пороги» (о. Хортица). Материалы направлены в Запорожский РУП ГУНП в Запорожской области.

Инспекцией Карпатского округа произведен расчет убытков на сумму 4 млн 191 тыс. 10 грн. за незаконную порубку 36 сырорастущих и сухостойных деревьев разных пород на территории общезоологического заказника «Черный лес» на территории Калушского района. Материалы направлены в Калушский РИН ГУНП в Ивано-Франковской области.