Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что, пока полк Калиновского борется против российских оккупантов, сама беларусь ворует украинских детей, потому пришло время трибунала и для лукашенко.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Да, кстати, есть белорусский легион, безусловно, полк Калиновского, который воюет на стороне Украины, но беларусь тем временем занимается совершением массовых, массированных военных преступлений прямо на территории Украины», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Как он рассказывает, Йельская школа общественного здоровья провела расследование и выяснила, что как минимум 2442 ребенка от 6 до 17 лет из Украины, включая детей из уязвимых групп, были похищены и вывезены в беларусь в 13 различных заведений. Кроме этого, добавляет эксперт, их не только украли, а также перевоспитывают, занимаются их военной подготовкой, очевидно, делают из них белорусов.

А финансирует все это, отмечает политтехнолог, лукашенко в прямой координации путиным. По его словам, раз это исследование Йельской школы, то есть факты, документы, а потому это самый достаточный повод для того, чтобы Гаагский трибунал объявил в розыск лукашенко в добавок к путину и львовой-беловой.

«Теперь очередь пришла за александром лукашенко. И не только за ним, потому что в этом же исследовании указаны конкретные физические личности, люди и организации, которые участвуют в этих преступлениях. Некто Алексей Талай и его фонд принимает участие в воровстве украинских детей. Ранее, как мы знали, об этом прямо признавался Красный Крест, да, та самая организация, директор белорусского филиала признавался, что он воровал детей лично и вывозил на территорию беларуси, как он говорил, на лечение», - рассказывает Михаил Шейтельман.

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