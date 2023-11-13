Благодаря Госфинмониторингу агрессора лишили статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга. По состоянию на 10 ноября переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам на сумму 145,7 млрд гривен. По материалам Госфинмониторинга наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мероприятиями можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 10 ноября: