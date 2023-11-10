Медиум Анна Атаманова рассказала, что Украина уверенно следует в ЕС, но еще нужно разобраться с некоторыми вопросами, в частности, с коррупцией, медициной и пенсиями.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Действительно ли в следующем году нам светит стать частью большой европейской семьи?

Скажем так, цель есть, намерения есть, но немного что-то нам не хватит, помехой будет стоять. Нам нужно еще подтянуть будет. Я думаю, это больше трансформация в Верховной Раде. Я думаю, что не хватает каких-то пенсионных выплат, повышения. Такой вопрос будет. Коррупция – №1. Медицина.

То есть сейчас полный такой пакет документов, где нам нужно пересмотреть полностью структуру, механизм распределения средств, финансирование, то есть полностью. Если мы справимся, то надежды есть, обещания тоже, но зависит от нас. Нам нужно быстро перетрансформироваться. Украину ждет полная трансформация, чтобы мы только успели и справились с этим.

Что происходит в Верховной Раде? Понимают ли они, что сейчас большая часть ВР будет просто убегать?

Сейчас там такой кипиш будет происходить. Много будет увольнений, много будет каких-то проверок, очень много, прокуратура, будут какие-то жалобы, подозрения, коррупционных дел будет слишком много.

Услышим ли мы об арестах народных депутатов Верховной Рады этого созыва до конца года?

Сейчас все бросились переводить свои средства, прячут ворованные деньги, переоформление. То есть сейчас сильный идет какой-то кипиш. И то, что касается военных, военкоматов, тоже большие деньги. Будут искать, где сливали, много денег пропало.

Увольнения будут, но чтобы очень много – нет. Пока аресты, подозрения, следить будут, прослушки.

Как сообщала Politeka, Хомутовская рассказала, будет ли в Украине проходить политический процесс во время войны.

Также Politeka писала о том, что Бюн рассказала о потерях россиян под Мариуполем.





