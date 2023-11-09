Россияне начали применять новую версию беспилотника Ланцет от которого не защитят противокумулятивные решетки и антидроновые сетки.

Об этом сообщает " Милитарный ".

Российские оккупанты опубликовали видео атаки украинской боевой машины ударным беспилотником "Ланцет". Интересной особенностью стало то, что дрон поразил цель взорвавшись в нескольких метрах от нее.

Российские оккупанты опубликовали видео атаки украинской боевой машины ударным беспилотником "Ланцет". Интересной особенностью стало то, что дрон поразил цель взорвавшись в нескольких метрах от нее.

На покадровой съемке можно увидеть, что он срабатывает не долетев до брони, как это было раньше. Это может быть доказательством начала внедрения на передовой российских дронов с дистанционным подрывом.

В момент приближения к объекту на необходимое расстояние дрон инициирует боевую часть. Сформированная взрывом кумулятивная струя пролетает последние метры и поражает цель.

Такое техническое решение позволяет решить проблему с антидроновыми сетками, в которых беспилотники старых моделей с ударным взрывателем нередко путаются и не срабатывают.

Удаление точки взрыва от объекта поражения на несколько метров никак не снижает пробивные качества боеприпаса. Пока неизвестно, применяет ли дрон старую кумулятивную боевую часть КЗ-6 или получил аналогичную с "ударным ядром".

Для инициации боевой части в нужный момент беспилотник оснащен лидером, использующим две оптические камеры для измерения расстояния до объекта.

Защита от дронов

Пока действенных средств защиты от ударных дронов, кроме мощных средств радиоэлектронной борьбы вроде "Буковели", нет. Поэтому появление дронов, способных обойти "сетки", является крайне плохой новостью.

Впрочем, кроме технических решений, все еще возможно сохранить технику и эффективно работать, используя средства маскировки и новые тактики.

Работу "Ланцетов" поблизости можно заметить благодаря анализаторам спектра радиочастот. Так, беспилотники от Zala, в том числе "Ланцеты" и их разведчик сопровождения, работают в диапазоне управления 900 МГц. Вернее 868-870 МГц и 902-928 МГц. Они имеют характерную форму в виде двух острых пиков.



Кроме того, подготовку к использованию русских ударных дронов, а также их запуск можно отследить за специфическими изменениями на поле боя. Как сообщает Сергей Флеш, нынешние версии "Ланцетов" не имеют защиты модуля навигации от средств радиоэлектронной борьбы. Поэтому россияне перед запуском отключают свой РЭБ на частотах GPS, чтобы не мешать работе своих дронов.

“ На 1575 МГц стояло круглосуточное препятствие россиян и вдруг исчезло. Дроны не видели GPS и вдруг увидели. Значит, ждем Ланцет ”, – рассказывает Сергей.