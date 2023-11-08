Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что осенью следующего года могут пройти парламентские выборы в Украине.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Впереди выборы как минимум президентские. Я думаю, в конце марта планируют, и уже запускаются определенные механизмы через Центральную избирательную комиссию. Что касается парламентских выборов, то пока вопрос еще не решен, не определен», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, скорее всего, если выборы все-таки проведут, организовать президентские и парламентские выборы одновременно точно не удастся. Как отметил Дмитрий Спивак, можно предположить, что парламентские выборы в Украине удастся провести осенью следующего года.

«Так что я думаю, что к осени 2024 года нас ждут и парламентские выборы. Причем это будет раньше, чем выборы в Америке», – заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, Роман Цимбалюк рассказал о выборах в Украине: «Технологически, я уже так посмотрел, это возможно сделать».

Также Politeka сообщала, что политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал, с чем Украине придется столкнуться на пути в ЕС: «Нам дали определенный период».