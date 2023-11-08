Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Я вообще поддерживаю этот закон, я считаю, что это правильно. И чтобы вы поняли, на этом настаивал Евросоюз, и Еврокомиссия рекомендовала обязательно, чтобы этот закон был принят. Хочу напомнить, что также требовал принять этот закон и МВФ, а мы знаем, что от МВФ мы получаем очень много денег. И хочу сказать, что принятие этого закона было камнем преткновения с Евросоюзом», – рассказывает Георгий Биркадзе.

Кроме этого, отмечает он, FATF рекомендовал нам к обязательному голосованию 12-й и 22-й пункты, это орган, осуществляющий мониторинг денег по всему миру, в том числе это и мониторинг финансового терроризма. То есть, констатирует эксперт, принятие этого закона требовали вообще все.

«Коррупционеры, которые начинают сейчас скулить, понимают, что начинается борьба с коррупцией. Хочу напомнить, что этот закон имеет возможности вносить в PEP чиновников класса А, а класса Б и В оно не касается», - добавляет Георгий Биркадзе.

К тому же, подчеркивает эксперт, сетуют сейчас так, будто мы в Украине уже побороли коррупцию, будто у нас уровень коррупции меньше, чем в Германии. Следовательно, констатирует он, возникает вопрос, а почему в Германии этот механизм должен работать, а у нас – нет?

Как сообщала Politeka, Малеев рассказал, что американские СМИ сначала дают хорошую точку зрения, а дальше раскручивают скандал, в этот капкан и попала Украина.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе прокомментировал статью в The New York Times о том, что ОП и Зеленский напрямую влияют на передовую.





