Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, почему, накопив 870 ракет, россияне еще не начали устраивать нам блекаут, и сможет ли Украина ответить на это дронами.

Об этом он рассказал на своем канале.

Как отмечает эксперт, на самом деле россияне и сейчас наносят единичные удары и по Югу, и по Востоку, и даже по Западу Украины, были атаки и по Хмельнитчине, и по Львовщине, они выискивают точки. По его мнению, этими действиями россияне сейчас оказывают на нас психологическое давление и пытаются создать такое впечатление, что ракеты у них на всю зиму.

«Это деморализующий эффект: «Ага, они накопили. Может, они сейчас накопили уже на всю зиму?». Если они, например, начнут с декабря эти атаки, возможно, с конца ноября, неизвестно, возможно, позже. Но понимаете, что эффект должен быть таким. То есть это специально элемент психологического давления, деморализующий фактор, который должен сыграть», - объясняет Александр Мусиенко.

К тому же, добавляет эксперт, сегодня проблема заключается в том, что россия нашла механизм обхождения санкций, а санкции пытаются ее догонять. То есть, отмечает он, сначала россия обходит санкции, тогда расследование и дополнительные ограничения, но за это время агрессор уже закупил все, что нужно, на полгода, а это не дает остановить производство.

«Вариант – просто доставать и наносить им удары по объектам производства, это тоже эффективный способ, но для этого нужно иметь ресурс. В очередной раз пришло объявление, что мы будем иметь аналог Shahed от нашей украинской оборонной промышленности. Дай Бог, чтобы мы имели возможность самое главное – масштабировать. То есть мы должны их производить десятками в месяц минимум. Это большая задача, которую нужно реализовывать, чтобы мы выходили хоть на паритет по дронам. По ракетам, по всей видимости, сейчас мы не выйдем, у нас нет такого количества и таких типов. Но по дронам мы можем соперничать и это надо делать», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко сообщил, что вокруг Авдеевки россияне обеспечили себе предпосылки для наступления и с южного, и с северного флангов.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко объяснил, почему россияне пытаются захватить именно Авдеевку.