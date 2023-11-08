Политолог Антон Малеев рассказал, что американские СМИ работают согласно своей стратегии, сначала дают хорошую точку зрения, а дальше раскручивают скандал, в этот капкан и попала Украина.

Об этом он рассказал в программе «Пульс недели» с Алексеем Буряченко.

«Нужно понимать, что общая стратегия и известных, и не очень известных журналистов, особенно в США, когда они ведут одну и ту же тему, это первый раз показать общую добрую точку зрения, а дальше это скандал за скандалом. И это простая стратегия: если тебе удается скандал, ты удачный журналист, все отлично», – объясняет Антон Малеев.

К тому же, добавляет он, здесь даже не важно, делаешь ли ты этот скандал на источниках или не на источниках, главное – задеть эмоциональную составляющую и повысить количество посетителей того или иного СМИ, где ты публикуешься. Так, констатирует политолог, работают американские СМИ, подленько, конечно, но если ты знаешь, как работает капкан, чего ты в него попал.

«Фактически все ок, но если бы не было войны и не было бы такого состояния, что мы ожидаем сложной зимы, нам не хватает оружия, там еще Залужный, стратегический тупик на фронте. Вот на каком фоне это «подленько» происходит», – комментирует Алексей Буряченко.

По словам гостя программы, это действительно цинично, но мы не должны искать людей чести даже среди наших западных союзников. Как он объясняет, каждый из них преследует именно свои интересы, поэтому для них хайп и просмотр СМИ важнее всего, что происходит в целом в Украине.

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