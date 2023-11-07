Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал статью в The New York Times о том, что ОП и Зеленский напрямую влияют на передовую, минуя Генштаб, и ставят нереальные задачи.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По словам эксперта, если кто-то думал, что, написав такую статью, можно будет каким-то образом задеть Зеленского и снизить его рейтинг, то он очень ошибся. Попутно он напоминает, что Зеленский имеет в США более высокий рейтинг, чем даже Байден или Трамп, и если бы грузины сегодня имели такого лидера, как мы, то давно избавились бы от пророссийских властей. Поэтому, убежден эксперт, упреки в статье во многом надуманы.

«Я знаю не на уровне слухов, я уверен, я верю в то, что господин Зеленский никогда не разрешает вмешиваться в работу на передовой, как это делал пятый президент. Я 100% знаю, что наш президент Владимир Зеленский сегодня не вмешивается в работу ВСУ. Ну, я это знаю так, но кому-то нужно было написать, как об этом говорят», - отмечает Георгий Биркадзе.

Также он добавляет, что, согласно статье, в ОП якобы опасаются, что в зимнем блэкауте, если он будет, на этот раз украинцы обвинят уже не россиян, а власть, мол, они плохо подготовились, что тоже повлияет на рейтинги. Как рассказывает эксперт, он был на совещаниях, где президент давал указания по защите инфраструктуры. К тому же, добавляет он, работает Министерство, строится первая, вторая защита подстанций, мы получили много трансформаторов, 60% из которых за границей или под границей.

«И президент постоянно говорит: «Дайте нам ПВО». Что он должен сделать еще? Он должен перехватывать руками ракеты? Что вы хотите? Это просто бред. Если люди будут думать, что президент ничего не сделал, это будет очень досадно и несправедливо. Зачем это говорят? Я на 100% знаю, что президент сегодня делает все для того, чтобы блэкаута не было», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе сообщил, что Китай всегда поддерживает победителей, поэтому и не оказал помощь россии во время визита шойгу.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко объяснил, почему россияне для наступления выбрали именно Авдеевку.